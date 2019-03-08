أول تعليق من ابنة مايكل جاكسون على اتهامات والداها بالاعتداء الجنسى

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

في أول تعليق منها على الأتهامات التي طالت والدها بالاعتداء الجنسي على الأطفال، هاجمت باريس جاكسون، ابنة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، الصحف والاعلام ، ردا على الاتهامات الموجهة إلى والدها، عقب الفيلم الذى وثق شهادات من بعض ضحايا زعموا أنهم تعرضوا للتحرش والاغتصاب من قبل نجم البوب الشهير.

ويعد تعليق النجمة العالمية على الأمر متأخر للغاية، حيث رأى البعض أن هذا الأمر غريب وصادم، نظرا لإثارة الموضوع منذ فترة، حيث قالت: أنا فى الحقيقة حتى الآن لم أتقدم بأى تصريحات بشأن الأزمة وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على حياتى العملية.

ومن جانبها تحاول النجمة العالمية التقليل من وتيرة الهجوم على والدها الراحل، قائلة: فلتتوقف تلك الصحف عن صنع الأكاذيب وستبدأ كتابة الحقائق الفعلية، وغردت معلقة على إحدى المقالات، قائلة:على الأقل ذلك المقال مقرف وهجومى”، من جانب آخر غردت حول الاهتمام الكبير بالقضية: أنتم تأخذون حياتى على محمل الجد، أكثر مما أفعل أنا.

والجدير بالذكر أن الفيلم التسجيلى «Leaving Neverland» والذى عرض فى مهرجان صاندانس وأثار جدلا كبيرا، يسرد حياة نجم البوب الجنسية ويتهمه بشكل واضح وصريح بالتحرش الجنسى بالأطفال ومساومتهم فى حفلات جنس جماعى، وضم مقابلات مع الموسيقى واد روبسون، والممثل جيمس سافشوك، اللذان يرويان قصص استغلالهم جنسياً من قبل مايكل جاكسون، عندما كان يبلغان من العمر 7 و10 سنوات وواجه انتقادات حادة من قبل جمهور جاكسون الذى احتشد أمام بوابات المهرجان، اعتراضا على محتوى الفيلم.