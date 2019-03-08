جينيفر لوبيز في قمة الجمال واللياقة البدنية في عامها الخمسين.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تتغنى النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، بجمالها وإثارتها طوال الوقت، حيث شاركت مؤخرا، جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صورة لها قامت بنشرها لتظهر فيها وهى فى قمة الجمال والإثارة وتتناقلها كافة المواقع العالمية، حيث سلطوا الضوء على النجمة الشهيرة.

وبحسب ما ذكره موقع الديلى ميل الشهير،فإن النجمة العالمية أرادت من وراء الصورة إلى التأكيد على ما وصلت إليه بعد مجهود من التدريب، خلال اتمام عامها الخمسين، حيث ينبهر جمهورها فى كل مرة بسبب تمكنها من الحفاظ على قوامها رغم زيادة عمرها، وهو ما أرادت تأكيده من خلال الصورة.

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ومن جانب أخر، لا تزال التقارير تحوم مؤخراً حول اقتراب إعلان النجمة الشهيرة عن اتمام زواجها قريباً من حبيبها لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجز بعد سلسلة من التكهنات الصحفية خلال الفترة الأخيرة لم تهدأ رغم نفى الطرفين اقترابهما من تلك الخطوة فى الوقت الحالى.

والجدير بالذكر أن النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، لا تتأثر بعوامل الزمن أو كبر السن، أو تجاعيد الوجه، حيث نشرت صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، تضم مقارنة لها منذ عام 2000 وعام 2019.

جينيفر لوبيز، كتبت تعليق على الصورة قائلة : Something never changed أى شىء لا يتغير والمقصود منها أنها كنجمة عالمية لم يتغير شكلها منذ 20 عاما، وأنهالت عليها التعليقات بأنها تبدو وكأن عمرها يقل أى أنها لا تكبر أبداً.