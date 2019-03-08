تعليق حاد لابنة الفنان صلاح عبدالله على شائعة وفاته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

الفنان المصري صلاح عبدالله هو آخر ضحايا شائعات الوفاة التي تطال عدد من الفنانين من وقت إلى آخر وتنتشر بسرعة كبيرة.

الفنان صلاح عبدالله حرص على نفي الشائعة بعد انتشارها، ونشر صورة سيلفي له مع الفنان عزت العلايلي عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وطمأن جمهوره.

نقيب الممثلين أشرف زكي قام هو أيضا بنفي الشائعة، وناشد المواقع الإخبارية في تحري الدقة قبل نشر أخبار وفاة الفنانين لأنه يكون لها أثر سلبي على الفنان وأسرته.

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ابنة الفنان صلاح عبدالله دينا عبرت عن غضبها الشديد من مروجي هذه الشائعة، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: «حسبنا الله ونعم الوكيل فيك من قلبي انت شخص معندكش ضمير منك لله و كل من عمل شير و كل صحفي جري يكتب خبر فاكره سبق صحفي من من غير ما يتاكد بردو حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا».

دينا أكملت رسالتها معبرة عن استيائها بسبب القلق الذي تعرضت له والدتها والألم الذي شعرت به فور سماع الشائعة هي وأخواتها.

صلاح عبدالله يصور حاليا مسلسل «قيد عائلي»، بطولة كل من عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، سيمون، ميرهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، وعدد من الفنانين الشباب.