ماذا قال ستيفن سبيلبرغ عن نادين لبكي؟

متابعة بتجــــــــــرد: تحدّثت المخرجة نادين لبكي عن المخرج الهوليوودي ستيفن سبيلبرغ في حديث صحافي لصالح the National، كاشفةً أنّه قال لها “فيلم كفرناحوم هو واحد من أهم أفلام هذا العام”.

وأردفت نادين لبكي قائلةً “أن يقول شخص مثل سبيلبيرغ إن فيلمي هو واحدٌ من افضل الأفلام هذا العام، وأن يسألني كيف جمعت هذا الأرشيف ويقول حرفياً: كيف أمكنك أن تفعلي ذلك؟ إنه لأمر تعجز الكلمات عن وصفه”.