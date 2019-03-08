خاص- نزار فرنسيس يوجه نصيحة الى نوال الزغبي

يعمل الشاعر نزار فرنسيس على قدم وساق على مجموعة من الاعمال الفنية ستبصر النور في الأسابيع المقبلة.

وفي لقاء مع “الخليج 365” أشار “فرنسيس” الى ان هناك اعمالاً كثيرة قيد التحضير منها للسيدة ماجدة الرومي، فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، شمس الغنية نجوى كرم، البوب ستار رامي عياش، ريّس الاغنية ملحم زين وغيرهم.

وفي نفس السياق، أشار “فرنسيس” الى انه بدأ التحضيرات لعدد من المهرجانات ايضاً منها: مهرجانات الأرز الدولية حيث شارف على الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية على كل تفاصيل المهرجان.

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“فرنسيس” يعمل على مسرحية غنائية كاملة وشاملة من كتابته ومن الحان رواد رعد تحمل عنوان “أكبر حلم”. وتابع ان المسرحية ستضم وجوهاً محبوبة وسيتم تقديمها على مسرح كازينو لبنان، من اخراج جو مكرزل الذي يعكف حالياً على اختيار الوجوه التي ستشارك في العمل.

وهل يحب أن يختار ممثل او ممثلة معينة لتلعب دور البطولة في المسرحية، أكد “فرنسيس” الى أنه يحبهم جميعاً وقال “كل الممثلين بلبنان بينشاف الحال فيهن”.

ورداً على سؤال هل أُعجب بأغنية طرحت مؤخراً، أكد ان هناك الكثير من الأغاني الجميلة طرحت مؤخراً. كما عبّر عن أعجابه بألبوم النجمة نوال الزغبي وتوقيت طرحه كان مناسباً.

وطلب “فرنسيس” من نوال ان لا تهدأ وان تواظب على طرح الأعمال الغنائية لأنها من النجوم الذين يتمتعون بمكانة واسعة عند الجمهور.