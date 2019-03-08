زهرة الخرجي تُعلن وفاة والدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي عن وفاة والدها وذلك عبر حسابها في "إنستغرام" حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة، انتقل الى رحمة الله تعالى والدي الحاج محمد احمد خارجي".

وألحقت ذلك بتعليق دعت فيه لوالدها بالرحمة والمغفرة.

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يُذكر أن زهرة الخرجي عادت إلى العمل الدرامي مرة أخرى بعد فترة هدوء سادت الساحة الفنية، وانتهت مؤخرًا من عملين جاهزين للعرض في رمضان هذا العام، وهما ثلاثية "حالة حنان"، وسداسية "لو بعد حين".

أمّا مسلسل "وجوه مغايرة" الذي انتهت من تصويره، فهو من تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه، ويُشارك في بطولة العمل هنادي الكندري، وعبد المحسن القفاص، وغيرهم، ويتضمّن مجموعةً من القضايا المهمة.