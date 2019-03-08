إليسا تُلغي مُتابعة نوال الزغبي على "إنستغرام".. فهل تتصاعدُ الخلافات أكثر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الفنانة اللبنانية إليسا، أعلنت الحرب ضدّ مواطنتها وزميلتها نوال الزغبي، بعد تصاعد الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة، إثر عودة الأخيرة إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وبادرت إليسا في الإقدام على أول خطوة تجاه مقاطعة نوال، بشكل علني، عندما قامت بإلغاء متابعتها على "إنستغرام"، ما يُؤكّد أنباء وجود خلافات بينهما، مثلما تردّد في الآونة الأخيرة.

وكانت نوال أثارت غضب جمهور إليسا، منذ أشهر، عندما ردّت على أحد متابعيها في "تويتر" بشأن عدد أغاني ألبومها الجديد قبل طرحه، قائلةً: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا؟"، ما فسّره البعض بأنها تقصد ألبوم إليسا الأخير "إلى كل الي بيحبوني".

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ومنذ ذلك الحين، بدت العلاقة متوترةً بين جمهور إليسا ونوال الزغبي على مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي طرح الأخيرة لألبومها الجديد وعودتها لـ"روتانا" بمثابة سكب "بنزين" على النار المشتعلة لتزداد اشتعالًا بين النجمتين.

ويأتي تخوُّف إليسا على مكانتها في الشركة، بعد النجاح المبهر الذي حققه ألبوم نوال الزغبي الجديد، "كده باي" واستحواذه على اهتمام مسؤولي "روتانا".

وجاءت عودة نوال إلى "روتانا" لتفتح باب التساؤلات من جديد، حول الفنانة الأحق بلقب "نجمة الشركة الأولى"، خاصةً بعد الإعلان منذ أشهر قليلة، عن عودة الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إلى الشركة أيضًا.