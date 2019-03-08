بعد ضجّة وجدل.. "فتاة الدلع" لمُهاجميها: "حاقدين وغيرانين"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرَ اسمُ الفتاة المصرية هبة عصام عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم خلال اليومين الماضيين حتى جرى تسميتها بـ"فتاة الدلع"، في أعقاب تسجيلٍ مصوّر تتحدّث فيه عن نصائح للفتيات لجذب انتباه الشاب الذي تُحبه أو تريد الارتباط به.

"فتاة الدلع" كان اسمًا كرّره فريقان عبر السوشيال ميديا، الأول يستحسن ظهورها وطريقتها في تقديم المحتوى ونصائحها، والثاني يسخر من أسلوبها وفكرتها باعتبارها زائدةً على الحدّ المعقول.

لكنّ "هبة عصام" بدت في لقاء مع "فوشيا" وكأنها تمتلك ثقة كبيرة للتمسُّك بفكرتها وتقديمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن اقتناعها بأنّ ما تقوم به حاليًا بداية لطريق التمثيل الذي بدأته.

وقدّمت "فتاة الدلع" جملةً من النصائح للفتيات لجذب انتباه الشاب، سواءً ما يتعلّق بتصرفاتها الطبيعية اليومية أو طريقة حديثها أو لبسها، وهو ما اعتبرته هبة جزءًا من نجاح الفتيات في علاقتهن العاطفية.

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وبعدما لقيت فيديوهاتها ردود فعل سلبية وتعليقات ناقدة كثيرة، ردّت هبة عصام بأنّ هؤلاء المنتقدين "حاقدون" عليها ولا يستطيعون تقليدها أو الوصول لما حققته، على حد تعبيرها.

وتحدّثت الفتاة عن الفيديوهات التي ستقوم بتسجيلها خلال الفترة المقبلة، وهو ما وصفته بـ"الصعبانيات"، وهي الأمور التي تثير اهتمام الشباب، بالإضافة إلى أنواع الرجال والصفات التي تُحبها الفتيات والأشكال التي تُفضلها الفتيات سواءً ما يتعلّق بالمظهر أو الملبس.