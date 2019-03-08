عاجل.. مصادر لـ”الخليج 365”: عودة برنامج داود الشريان الأحد

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

كشفت مصادر لـ”الخليج 365”، أن برنامج داود الشريان، سيعود للظهور مجددًا على قناة SBC، بعد إيقافه الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن البرنامج سيعود بعد يوم غد الأحد في وقته المعتاد على قناة SBC.

يذكر أن برنامج داود الشريان، أوقفت حلقاته الثلاثة الأسبوع الماضي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ولم تبث، ولم تشر مصادر إلى أسباب إيقافه.