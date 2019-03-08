سمية الخشاب تغنّي دعماً للمرأة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تستعد الفنانة سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "بتستقوى" لتواجه من خلالها العنف ضد المرأة. علماً أنه من المقرر طرحها مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة المصادف اليوم في 8 مارس. علماً أن المخرج جميل جميل المغازي يضع اللمسات الأخيرة قبل عرضها عبر قناتها على YouTube، بالإضافة إلى أثير موجات الراديو وشاشات التليفزيون.

ولقد زارت مؤخراً المجلس القومي واستقبلتها رئيسة المجلس وأعضائه بترحابٍ كبير وتشجيع على فكرة مناهضتها ومحاربتها لظاهرة العنف ضد المرأة ومواكبتها لحملاته، وعبّروا عن إعجابهم بكلمات الأغنية وألحانها، مباركين هذه الخطوة.