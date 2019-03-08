اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تستعد الفنانة سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "بتستقوى" لتواجه من خلالها العنف ضد المرأة. علماً أنه من المقرر طرحها مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة المصادف اليوم في 8 مارس. علماً أن المخرج جميل جميل المغازي يضع اللمسات الأخيرة قبل عرضها عبر قناتها على YouTube، بالإضافة إلى أثير موجات الراديو وشاشات التليفزيون.
ولقد زارت مؤخراً المجلس القومي واستقبلتها رئيسة المجلس وأعضائه بترحابٍ كبير وتشجيع على فكرة مناهضتها ومحاربتها لظاهرة العنف ضد المرأة ومواكبتها لحملاته، وعبّروا عن إعجابهم بكلمات الأغنية وألحانها، مباركين هذه الخطوة.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تغنّي دعماً للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.