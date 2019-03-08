إتاحة عرض أفلام يوسف شاهين المرممة بتقنية HD

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بعد عرضها سينمائيا في صالات باريس، ثم في مهرجان الجونة السينمائي، وسينما زاوية، أصبح بإمكان محبو أفلام السينمائي المصري الكبير يوسف شاهين مشاهدة بعض أهم أفلامه الكلاسيكية العربية عبر قناة "OSN شاهين HD" الموقتة الجديدة. حيث أنها تُعرَض للمرةِ الأولى بدقة HD على شاشة التلفزيون اعتباراً من 7 مارس الجاري، وستستمر حتى تاريخ 23 منه.

وتتضمن مجموعة الأفلام التي يمكن لمشاهدي القناة الموقتة الجديدة متابعتها عدداً من إبداعات شاهين المُبكرة مثل "صراع في الوادي" "وصراع في الميناء" و"سيدة القطار"، إضافة إلى كلاسيكيات خالدة مثل "الأرض" و"الناصر صلاح الدين" و"باب الحديد" الذي شارك في بطولته أيضاً، إضافة الى فيلمي السيرة الذاتية "حدوتة مصرية" و"إسكندرية ليه"، والتراجيديا الموسيقية "عودة الابن الضال"، الذي شهد الإطلالة السينمائية الوحيدة للمطربة ماجدة الرومي، و"اليوم السادس"، آخر أفلام المغنية الراحلة داليدا، وسواها من الأفلام.





وبحسب حديث المنتج جابي خوري لـ""الخليج 365"" فقد تم ترميم 17 فيلماً في انتظار استكمال سلسة جديدة.

وكانت "ايلاف" حصلت على عدد من الصور الخاصة والتي تم ترميمها، وتعرض للمرة الأولىِ في الصحف العربية:



