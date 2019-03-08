عرض مسرحية "القرد كثيف الشعر" ضمن فعاليات "أيام المسرح للشباب" بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك فرقة جالبون فى العرض المسرحى "القرد كثيف الشعر" للكاتب الأمريكى أوجين أونيل، ضمن فعاليات مهرجان "أيام المسرح للشباب" بالكويت، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة 8.30 بتوقيت الكويت، على مسرح الدسمة، بمشاركة عدد من شباب الفنانين المصريين.

العرض بطولة، حسام الدين إبراهيم، حسين على دقيق، على حسن محمد، هيثم العريان، محمد على دقيق، سالم عبد الله العازمى، حسن على اللامى، أميسر يسرى عبد الرحمن، إعداد سعيد محمد، ومن إخراج إسلام سعيد.

تدور مسرحية القرد كثيف الشعر للكاتب الأمريكى" يوجين أونيل" حول فكرة الانتماء، ويفسرها البعض تفسيرا اجتماعيا على أنها الصراع بين طبقة الرأسماليين المسيطرة التى تمثلها الفتاة ميلدرد ووالدها صاحب مصانع الصلب وطبقة العمال الفقيرة الكادحة التى يمثلها يانك ومجموعة الوقادين، بالإضافة إلى وتطرقها إلى الصراع بين القديم الجميل الذى يمثله "بادى" والحاضر المتوحش الذى يمثله "يانك".

وانطلقت بالعاصمة الكويتية فعاليات الدورة الثانية عشر من مهرجان أيام المسرح للشباب، 3 مارس الماضى، برعاية الهيئة العامة للشباب وتحت شعار "عناصر الرؤية الدرامية للمخرج"، وتضم اللجنة المنظمة لإدارة المهرجان الفنان المخرج عبد الله عبدالرسول رئيس المهرجان، والفنان عبد الله البدر مدير المهرجان، وتستمر الفعاليات لمدة 10 أيام.

وافتتح المهرجان بالعرض المسرحى "حين يُسدل الستار"، من تأليف الكاتبة المسرحية تغريد الداود، ومن إخراج محمد الشطى، وهو عرض مسرحى يناقش فلسفة الحياة عند الفنان المسرحى بعد أن تُسدل ستار المسرحية.

وتشمل قائمة العروض المسرحية فى المسابقة الرسمية للمهرجان 7 فرق وهى:

فرقة الجيل الواعى وستقدم مسرحية (قريبا من ساحة الإعدام)

فرقة المسرح الكويتى وستقدم مسرحية (جزء من الفانية)

فرقة المسرح العربى وستقدم مسرحية (صالح يعود)

فرقة جالبون المسرحية وستقدم مسرحية (قرد كثيف الشعر)

فرقة باك ستيج المسرحية وستقدم مسرحية (سيراونجلو)

المعهد العالى للفنون المسرحية سيشارك بعرض (رواية الأفلام )

وأخيرا فرقة مسرح الشباب وستقدم مسرحية (على قيد الحلم )