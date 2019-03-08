شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان : سيادة الجمهور الأسبوع القادم ملىء بالمفاجآت.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجأة جديدة من النجم محمد رمضان إلى جمهوره، وذلك حسبما أعلن رمضان نفسه اليوم.

محمد رمضان نشر اليوم فيديو من كواليس عمل فنى يقوم بتصويره، ويقوم بغناء أغنية جديدة، وعلق على الفيديو قائلا "سيادة الجمهور الغالى الأسبوع القادم مليء بالمفاجآت".

وأكدت بعض التعليقات أن الفيديو استعدادا لحفلة رمضان المقبلة، لا سيما أنه كان قد أكد من قبل أنه سيحيى حفلا فنيا ووصفه بـ "أقوى حفلة فى مصر"، حيث استقر رمضان على نهاية الشهر لإقامة الحفل، حيث كانت أخر أعماله الفنية كليب مافيا والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال"، الذى يعد أول تعاون مع شركة سينرجى، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادة معنى، أحمد صيام، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة لضيوف الشرف.