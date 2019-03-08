شكرا لقرائتكم خبر عن أوبريت غنائى يجمع محمد فؤاد وأحمد جمال ومروة ناجى فى "يوم الشهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجمع أوبريت غنائى وطنى، الفنانين محمد فؤاد، وأحمد جمال، ومروة ناجى، ومصطفى عاطف، وذلك خلال احتفالية "يوم الشهيد" المقرر إقامتها بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، الأحد المقبل الموافق 10 من مارس الجارى بحضور نخبة من السياسيين والفنانين.

الأوبريت من كلمات مدحت العدل وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، ومهندس الصوت مصطفى رؤوف.

كما يغنى الفنان محمد فؤاد خلال الحفل أغنية سينجل بعنوان "سامحينى ياما"، كلمات محمد البوغة، ألحان محمود الخيامى، توزيع طارق عبد الجابر، وتريات تامر فيظى، هندسة صوتية مصطفى رؤوف.

وتقدم مروة ناجى أغنية وطنية تحمل اسم "حدوتة" من ألحان محمود الخيامى، بيانو حسين النجار، وتريات تامر فيظى، هندسة صوت عمار خاطر، ويؤدى أحمد جمال أغنية وطنية أخرى من ألحانه وكلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام .