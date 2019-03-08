تعرف على سبب إلغاء عرض "3 أيام في الساحل" يومي الجمعة والسبت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بصورة مفاجئة، أعلنت الصفحة الرسمية لشركة "Cairo Show"، على موقع "فيسبوك"، عن إلغاء عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" اليوم الجمعة وغدًا السبت.
وكتب المسؤول عن الصفحة "نعتذر لجمهورنا الكريم عن عدم عرض حفلات اليوم الجمعة وغدًا السبت من مسرحية (3 أيام في الساحل)، بسبب تعرض الفنان محمد محمود لأزمة صحية طارئة.. ونتمنى له الشفاء العاجل".
"3 أيام في الساحل" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم والمواهب الشابة، منهم "محمد هنيدي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، ندا موسى، محمد محمود، سامية الطرابلسي وأحمد الحلواني"، إخراج مجدي الهواري.
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