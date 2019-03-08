بعد نفاد التذاكر.. أحلام تعلن عن حفل جديد في السعودية

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن خبر سار لجمهورها في السعودية، ألا وهو إقامة حفل إضافي آخر في الرياض بتاريخ 22 مارس الجاري، وذلك بعد الإقبال الكبير على حفلها الذي ستحييه في المدينة نفسها يوم 21 مارس الجاري، ونفاد التذاكر فور طرحها.

وزفت أحلام الخبر السار لمتابعيها وجمهورها عبر موقع ”تويتر“، حيث غردت قائلة: ”كل أهلي أهل السعودية من شمالها لي جنوبها ومن شرقها لغربها وكل أهلي أهل الخليج ابي أشوفكم ونغني مع بعض أنا ماني تحت أنا #راس_قمه #احلام_في_الرياض.. حفل آخر يوم الجمعه ٢٢/٣ بنفس التقنيات وبنفس التجهيزات انتظروا حفل يليق بجمهوري الأول جمهوري السعودي“.