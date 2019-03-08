بالصور.. دوق ودوقة كامبريدج متشابكي الأيدي على خطى ميجان وهاري

توجه دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، إلى مدينة “بلاكبول” الساحلية، في زيارة خاصة لسلسلة من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تركز على الابتكار والتجديد، ولدراسة أيضاً كيفية معالجة المشاكل الاجتماعية والصحية التي يواجهها أهل المدينة.

والتقطت صوراً للزوجين وهم يغادران لندن بطائرة هليكوبترا في طريقهما لبلاكبول. وأظهرت الصور الزوجين وهم متشابكي الأيدي على خطى الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، حيث أنه من المعروف عن الامير ويليان وكيت تحفظهما في إظهار المودة أمام العامة.