تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر أصغر مليارديرة في العالم

فاجأت أحلام الجمهور بتعليقها غير المتوقع على الإعلان عن ثروة كايلي جينر Kylie Jenner بعد أن وضعتها مجلة Forbes في المركز الأول في قائمة أصغر المليارديرات عمراً.

وكتبت أحلام في تعليقها على أحد حسابات أخبار المشاهير التي ذكرت الخبر عبر تويتر: “أصبحت اصغر مليارديره في العالم لانها عملت براند خاص فيها للمكياج واكتسحت العالم به بذكائها ومجتمعنا العربي مازال غير مستعوب كيف ان تكون فنانه عربيه لها جمهور كبير ان تجمع بين الفن والعطور والمكياج وبوتيكات يعطيكم العافيه . ان نبدء من الصفر خير من ان لا نبدء #درر_الكلام”.

تعليق النجمة الإماراتية أثار ردود أفعال مختلفة من الجمهور، نظراً لاحتفائها بنجمة اشتهرت أساساً بصورها الجريئة وأخبار حياتها العاطفية المليئة بالتصرفات الجريئة والمرفوضة، حتى أن البعض يشكك في تلقيبها بـ “أصغر مليارديرة عصامية”.

وبرر الكثيرون رفضهم لهذا الاحتفال بشقيقة كيم كارداشيان بأنها وُلدت في عائلة ثرية وبدأت بعروض الأزياء التي تُدر دخلاً كبيراً ثم تم استغلال اسمها في ترويج العديد من الماركات الخاصة بالجمال والمكياج، وأنها لم تتعب نفسها كثيراً في العمل أو حتى التعليم.

وذكرت مجلة Forbes الاقتصادية العالمية في أحدث تقارير أن ثروة كايلي جينر قد تخطت المليار دولار وهي في عمر 21 عاماً، حيث تفوقت على مارك زوكبيرغ مؤسس موقع “فيسبوك” والذي حقق هذا الرقم عندما كان عمره 23 عاماً، حيث لفتت إلى أن ماركتها Kylie Cosmetics لمستحضرات التجميل حققت أرباحاً قدرها 360 مليون دولار خلال عام 2018 فقط.