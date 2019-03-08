بالفيديو.. خبيرة التجميل “ملكة كابلي”: السعودية دولة ليست منغلقة و”عايشين زينا زي باقي دول العالم”.....

أكدت خبيرة التجميل، ملكة كابلي، أن من قرَّر زيارة أي منطقة في السعودية قبل تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فوجيء بما وجد. جاء ذلك؛ ردًا على سؤال خلال استضافة “كابلي” في البرنامج الكويتي “ع السيف”، الذي يعرض على قناة “atv Kuwait”. وقالت “كابلي”: “اللي برا السعودية يحسبوا إن فيه انغلاق وما بنشتغل وإن مو عايشين عشان ما بنسوق، صدقيني اللي هيروح أي منطقة في السعودية هيتأكد إن هذا الكلام غير صحيح، ومن قبل حتى ما يسمح لنا بالقيادة”.

وأضافت: نحن النساء في المملكة “عايشين عادي زينا زي باقي العالم، كل واحد عاداته وتقاليده، واقصد هنا عادات وتقاليد العائلة”. وحول عمل المرأة في المملكة، أجابت “كابلي”، بقولها: “الحين في السعودية ادخل أي مول راح تلاقي أي محل ما فيه إلا بنات، حاليًا ادخل أي مكان العاملات بنات، في المحلات في الأسواق حتى في المطاعم في الكافيهات على الكاشير”.