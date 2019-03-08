بالفيديو: رقصة غريبة لهند البحرينية تعرضها لانتقادات قاسية من متابعيها

نشرت الفنانة البحرينية هند مقطع فيديو تظهر فيه برقصة غرريبة، الأمر الذي أثار انتقادات رواد التواصل الاجتماعي لها.
وبدت هند في المقطع المتداول وهي تضع شعر مستعار من البلاستيك وباللون الذهبي، وراحت تحرك رأسها بحركات هستيرية وترقص بطريقة مجنونة، مما عرضها للكثير من التعليقات الساخرة.
وكانت الفنانة الخليجية على طبيعتها مع أصدقائها، إلا أنها لم تسلم من بعض الانتقادات لتصرفها الغريب، معلقة على المقطع، قائلة ” لما أكون مع أصدقائي المجانين تكون هيك النتيجة “.
وأشاد العديد من المتابعين على طرافتها وعفويتها في التعاطي مع اصدقائها بعيداً عن الفن، ونال المقطع إعجاب الآلاف منهم.
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