تامر حسني لصاحب الرقصة المضحكة: هتمثل معايا دور كوميدي

حرص الفنان تامر حسني علي التعليق علي مقطع الفيديو الذي انتشر علي جميع مواقع التواصل الإجتماعي، عندما فوجئ بأحد المعجبين الذي كان يرقص علي أغانيه في أحد الأفراح بطريقة غريبة ثم قفز وانبطح على ركبتيه بطريقة مضحكة، جعلته يغرق في الضحك ويفقد القدرة علي

مواصلة الغناء.

فكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بعيداً عن النطه الرهيبه واني معرفتش اكمل غنا بعدها.. عايز اقولكم ان كان في حركات كتير احلى للأسف متصورتش.. وعايز اقوله هو مسيرك هتمثل معايا دور

كوميدي".



جدير بالذكر أن تامر حسني طرح قبل ثلاثة أسابيع فيديو كليب "ناسيني ليه"، عبر قناته الرسميه بموقع يوتيوب وحقق نجاحًا كبيرًا، إخراج سعيد الماروق، والأغنيه من كلمات تامر حسين، توزيع تامر على، وسام عبد المنعم، ومكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس.