حرص الفنان تامر حسني علي التعليق علي مقطع الفيديو الذي انتشر علي جميع مواقع التواصل الإجتماعي، عندما فوجئ بأحد المعجبين الذي كان يرقص علي أغانيه في أحد الأفراح بطريقة غريبة ثم قفز وانبطح على ركبتيه بطريقة مضحكة، جعلته يغرق في الضحك ويفقد القدرة عليمواصلة الغناء.
فكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بعيداً عن النطه الرهيبه واني معرفتش اكمل غنا بعدها.. عايز اقولكم ان كان في حركات كتير احلى للأسف متصورتش.. وعايز اقوله هو مسيرك هتمثل معايا دور
جدير بالذكر أن تامر حسني طرح قبل ثلاثة أسابيع فيديو كليب "ناسيني ليه"، عبر قناته الرسميه بموقع يوتيوب وحقق نجاحًا كبيرًا، إخراج سعيد الماروق، والأغنيه من كلمات تامر حسين، توزيع تامر على، وسام عبد المنعم، ومكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني لصاحب الرقصة المضحكة: هتمثل معايا دور كوميدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.