في ذكراها المائة.. تعرف على أبرز الأعمال الفنية التي تناولت ثورة 1919

يوافق يوم 9 مارس الجاري، ذكرى مرور مائة عام على ثورة 1919، التي قادها زعيم الأمة سعد زغلول.

ورغم أن السينما والتلفزيون والمسرح في مصر المصري لم يقدموا عملًا كاملًا يتناول بالتفصيل أحداث الثورة العظيمة وسيرة سعد زغلول، إلا أنه قد جاء ذكراها وتداولت بعض أحداثها في عدد من المسلسلات و الأفلام.

بوابة الوفد تستعرض في هذا التقرير أبرز الأعمال الفنية التي تناولت أحداث ثورة 1919.

مصطفى كامل "1952"

يعد فيلم مصطفي كامل هو أول عمل فني يدور حول ثورة 1919، حيث كان هناك صعوبة في تقديم فيلم يتناول كفاح الشعب المصري ضد جيش الاحتلال الإنجليزي في وجودهم، فكانت ثورة يوليو هي النافذة التي أعطته متنفسًا من الحرية للإبداع، فتم عرض الفيلم للمرة الأولى فى 14 ديسمبر 1952.

الفيلم بطولة أنور أحمد، أمينة رزق، ماجدة، محمود المليجي، زينب صدقي، عبدالعزيز خليل، تأليف فتحي رضوان، وإخراج أحمد بدرخان.



بين القصرين "1964"

فيلم مأخوذ عن الجزء الأول من ثلاثية الأديب نجيب محفوظ، ويتناول الفيلم فترة

الاحتلال الإنجليزي وما قبل اندلاع ثورة 1919، من خلال السيد (أحمد عبدالجواد)، وأفراد أسرته في إطار درامي بدءًا من رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة شديدة مع أفراد عائلته، بينما هو غارق في حياة سرية من اللهو والانحلال، وابنه فهمي الذي ينضم لأحد التنظيمات السياسية السرية، والابن الأكبر الذي يخطو علي نفس نهج والده فيتولي ملاحقة النساء.

الفيلم بطولة يحيى شاهين، صلاح قابيل، عبدالمنعم إبراهيم، عزت العلايلي، ثريا فخري، فيفي يوسف، تأليف نجيب محفوظ، وإخراج حسن الإمام.



سيد درويش "1966"

يروى الفيلم قصة حياة الراحل سيد درويش و نشأته حتى وفاته، مستعرضا أهم المحطات فى حياته وأهم ألحانه وأغانيه، وتناول الفيلم بعض أحداث ثورة 1919، و انتهت برجوع سعد زغلول من المنفى والذي هو يوم وفاة سيد درويش.

الفيلم بطولة كرم مطاوع، هند رستم، أمين الهنيدي، زيزي

مصطفى، ناهد سمير، هاني شاكر، تأليف محمد مصطفى سامي، وإخراج أحمد بدرخان.





جمهورية زفتى "1997"

يدور المسلسل حول مدينة صغيرة فى إحدى محافظات مصر تسمى زفتى، هذه المدينة قامت عقب ثورة 1919، بإعلان استقلالها بسبب ما يعانيه أهل البلدة من ظلم الإنجليز والإقطاع والسخرة التى يتعرض لها قطاع كبير فى هذه البلدة، وكان في ثورتها وإعلان استقلالها إسقاطًا عن حال مصـر كلها وسعيها إلى الخلاص وقد جسّد المسلسل ذلك من خلال البطولات الشعبية فى ثورة 1919 خاصة عندما تم نفــــــى الزعيم سعد زغلول لمالطة، و بعدها قرر أعيان زفتى إعـــلان انفصــالها عن سلطة الاحتلال وتشكيل لجنة لحكمها بالعدل وتحقيق حلم الناس بالحرية.

المسلسل بطولة ممدوح عبدالعليم، صابرين، محمد منير ، تيسير فهمي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ يسري الجندي، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.



مصر الجديدة "2004"

يتناول المسلسل قصة حياة رائدة حقوق المرأة هدى شعراوي، و قيامها بإدارة الاتحاد النسائي الذي كان يدعو الى استقلال مصر ودخول المرأة في الحياة السياسية، واستعرض في المسلسل بعض تفاصيل عن ثورة 1919، والزعيم سعد زغلول الذي جسد دوره في المسلسل الفنان أحمد خليل.

المسلسل بطولة فردوس عبدالحميد، يوسف شعبان، أحمد خليل، داليا مصطفى، هدى سلطان، أحمد راتب، تأليف يسري الجندي، وإخراج محمد فاضل

