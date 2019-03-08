محمد هنيدي يُهدي جائزة مالية لأفضل ممثل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

في إطار مبادرات دعم الفنانين الكبار للمواهب وللطاقات الشبابية وللمهرجانات الفنية بشكل عام، والمسرحية بشكل خاص، قرر الفنان محمد هنيدي دعم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، بجائزة أفضل ممثل بالمسابقة الرسمية، وقيمتها 10 آلاف جنيه، وستحمل اسم "جائزة محمد هنيدي"، ومفترضًا أن يحضر النجم الكوميدي ليسلمها للفائز بالجائزة بنفسه في ختام المهرجان.

ويشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو أول مهرجان تسابقى عالمى، أو دولى يختص بالشباب

على أرض سيناء، وتحديدًا بشرم الشيخ مدينة السلام فى احتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحية والثقافية والفنية لمحافظة جنوب سيناء من خلال استقطاب كل نجوم العالم ليجتمعواعلى أرض مصرنا الحبيبة، فى تظاهرة ثقافية فنية وحضارية تعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن لفتح آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ.

كما يمر المهرجان في دورته المقبلة بطفرة واضحة من جانب الحضور الدولي،

فهناك أكثر من نجم عالمي في مجال المسرح سيحضر المهرجان، في مقدمتهم المسرحي العالمي يوجينيو باربا، إضافة لدعم الفنانين والنجوم المصريين والعرب.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ترؤسها شرفيًا سيدة المسرح العربى، النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوى، والمنسق العام للمهرجان، الفنانة نورا أمين، أما الدكتورة إنجى البستاوى، فهى المدير التنفيذى للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.