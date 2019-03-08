تعرف على رسالة اليسا لجمهورها في اليوم العالمي للمرأة

احتفلت الفنانة اليسا، باليوم العالمي للمرأة على طريقتها الخاصة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتبت اليسا في تدوينة عبر صفحتها قائلة :"المرأة منها نصفالمجتمع وبس.. المرأة كل المجتمع، ولو ما منها، ما في مجتمع، ولا في أمل، ولا في استمرارية.. في يوم
يذكر أن المطربة إليسا كانت طرحت ألبوم "كل اللي بيحبوني" في شهر يوليو الماضي، وحقق نسب مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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