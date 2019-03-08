خاص الفن- داليدا خليل تسجل أغنية جديدة بعد "وردة وردة"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنانة داليدا خليل تواجدت بالستوديو منذ ايام حيث تقوم بالتحضير لأغنية جديدة ستصدرها بالفترة المقبلة بعد ان اصدرت اولى اغنياتها منذ اشهر "وردة ووردة".

كما تتابع داليدا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد اسود الى جانب باسم مغنية وورد الخال بعدسة المخرج سمير حبشي لاول مرة.

وتنشر داليدا بعض اللقطات من كواليس تصوير المسلسل وأثناء تحضيرها لمشاهدها وسط تكتّم شديد على العمل. ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعتها بالممثلة اللبنانية فيفيان أنطونيوس وعبّرت فيها عن محبتها لها معلّقة :"أنا وأهضم فيفيان في العالم".

يذكر أن مسلسل "أسود" من تأليف الكاتبة كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي.