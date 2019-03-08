خاص الفن - صولانج تراك شريرة إلى جانب كارلوس عازار ووسام حنا في غربةخاص الفن- داليدا خليل تسجل أغنية...

ميرنا وليد - بيروت - كشفت لنا الممثلة اللبنانية صولانج تراك عن مشاركتها في بطولة مسلسل "غربة" للمخرج ليليان بستاني سيعرض على محطة الـLBCI، وهو مسلسل تاريخي تدور قصته في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات.

وأشارت إلى أنها تشارك في هذا العمل إلى جانب الممثلين كارلوس عازار وفرح بيطار ووسام حنا، وهي تؤدي فيه دور كبير بشخصية شريرة ومجنونة.

وأضافت أنهم شارفوا على الإنتهاء من التصوير وليست على علم إن كان سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن تراك تشارك حالياً في بطولة مسرحية "الشرّ الأوسط" للمخرج جو قديح وإلى جانب الممثلين طلال الجردي، بيار شاماسيان وأنطوان بلابان.