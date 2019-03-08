خاص الفن- لولا جفان بين مصر ودبي وأغنية جديدة قريبا

ميرنا وليد - بيروت - تتواجد الفنانة اللبنانية لولا جفان حاليا في دبي بعد ان غادرت مصر حيث سجلت اغنية جديدة هناك ستصدرها بعد حوالى شهر وستكون بها هذه المرة وحدها بعد نجاح الديو مع الفنان جاد شويري "مافيش كده".

لولا ستصور الاغنية ايضا قريبا وستكون مختلفة تتسم بالطابع الرومنسي اكثر من قبل ، وهي حاليا تتابع تمارين الصوت كي تصبح اكثر تمكناً.

وكانت لولا قد حققت نجاحا في اغنيتها الاولى الشكولاتة ثم اجيله كده واغنيتها مع جاد شويري الاخيرة مفيش كده والتي حققت اكثر من مليونيّ مشاهدة.

وايضا شاركت لولا في بطولة كليب الفنان جورج وسوف ملكة جمال الروح.