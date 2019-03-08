خاص وبالفيديو- هذا ما قاله نيكولا داغر عن تقاضي الإذاعات الأموال من الفنانين لبث أغنياتهم

ميرنا وليد - بيروت - حل الإعلامي نيكولا داغر ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

رد داغر على الذين يقولون إن أصحاب الاذاعات يتقاضون أموالاً لكي يبثوا اغنيات الفنانين، وقال ان هذا هو نوع من التسويق للعمل، وأن بث الاغنية عدة مرات لا يمكن أن يكون من دون مقابل، فالفنان يتقاضى مقابل أتعابه، والاذاعة فيها موظفون ويجب ان تستمر بالخدمات التي يمكن ان تقدمها للفنان.

وقال داغر :"الفنان الذي يدفع المال لبث أغنيته في اذاعات اخرى ولا يقدر أهمية اذاعتي، فبطبيعة الحال لن أبث أغنيته وسأزعل منه".