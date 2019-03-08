نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 24 دقيقة مضت التعليقات على صابر الرباعي يتألّق في الحلقة الثانية من نصف نهائيات “فرسان القصيد” – بالصور مغلقة

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