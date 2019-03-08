مهرجان أبوظبي يبدأ فعالياته بعرض فرقة الباليه الكورية

برعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، انطلقت الخميس فعاليات الدورة الـ16 لمهرجان أبوظبي، بعرض لفرقة الباليه الكورية في قصر الإمارات.

وأقيمت أولى أمسيات المهرجان الذي يحتفي بثقافة دولة كوريا الجنوبية، ضيف شرف المهرجان لعام 2019، في قصر الإمارات حيث احتشد الجمهور في قاعة المسرح الرئيسي لمتابعة عرض رائعة الباليه "جيزيل" الذي قدمته فرقة الباليه الكورية الوطنية على أنغام فرقة الأوركسترا الكورية السيمفونية.

وتأسست فرقة الباليه الوطنية الكورية في عام 1962 كأول فرقة باليه محترفة في كوريا، واليوم تضم طيفاً متنوعاً من 90 مؤدياً من نجوم الباليه على المستوى الوطني حيث جالت الفرقة على العديد من بلدان العالم، وحازت بعض أهم الجوائز من الولايات المتحدة وإيطاليا وروسيا والصين واليابان والهند وإندونيسيا ولاوس وكولومبيا وكندا.

ويأتي عرض "جيزيل" مع فرقة الباليه الوطنية الكورية كأولى الأمسيات ضمن سلسلة تسلط الضوء على الثقافة الكورية وتبرز الإرث الثقافي والفني الهائل لكوريا، وتقدّم الإبداع الكوري في العاصمة أبوظبي، كما يتضمن برنامج هذا العام أيضًا أمسية موسيقية خاصة من أوركسترا السيمفونية الكورية.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إن حضور فرقة الباليه الكورية الوطنية مع عرض الباليه الرومانسي العريق، يسلط الضوء على ثراء المشهد الفني في كوريا ضيفة شرف المهرجان في دورته السادسة عشرة، مما يعكس العلاقات الراسخة بين الإمارات وكوريا، في جوانبها الثقافية والأدبية والفنية إلى جانب العلاقات الدبلوماسية، حيث يرسخ المهرجان دوره كمنصة لقاء بين البلدين الصديقين، تُعلي قيم التسامح والانفتاح على العالم وتستقبل أهم فناني الدولة الضيف، من مؤدي الباليه والموسيقيين المبدعين من الأورﻛﺴﺘﺮا اﻟﺴﻤﻔﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﺗﺸﻲ ﻳﻮﻧﻎ ﺗﺸﺎﻧﻎ، الذي يعدُّ واحداً من أهم قادة الأوركسترا المعاصرين في كوريا.

واوضحت أن مهرجان أبوظبي يقدم عرض جيزيل في لوحات تعكس ثراء الثقافة الكورية وتفتح نافذة لجمهوره في أبوظبي على إبداعات واحدة من أهم فرق الباليه في آسيا، متضمنةَ لوحات راقصة أنجزها ﻣﺼﻤﻢ اﻟﺮﻗﺺ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎرت، في لقاء عالمي لجماليات الموسيقى والباليه والأداء.

وأعرب بارك كانج هو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الإمارات، عن سعادته لاختيار كوريا لتكون ضيف شرف مهرجان أبوظبي لهذا العام، والذي يعتبر من أهم الأحداث الثقافية على مستوى المنطقة، آملا بأن تسهم هذه المشاركة في تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين كل من كوريا ودولة الإمارات.

ويقام، الجمعة، حفل لعشاق الموسيقى الكلاسيكية تحييه فرقة الأوركسترا الكورية السيمفونية فيما يرحب عشاق فن الجاز الأمريكي بالفنان عازف البيانو الأمريكي جاستين كوفلين، الحائز على العديد من الجوائز مساء 11 مارس بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

ويقام حفل "توسكا" للسير برين تيرفل ترافقه فرقة أوركسترا كامري بقيادة جاريث جونز والجوقة الويلزية يوم الجمعة 15 مارس، وينضم له اثنان من نجوم الأوبرا هما كريستين أوبولايس وفيتوريو غريغولو.

واحتفاءً "بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية – أبوظبي"، الذي سيقام في العاصمة الإماراتية، يتعاون مهرجان أبوظبي 2019 مع الألعاب الأولمبية الخاصة في كوريا والألعاب العالمية الخاصة بأولمبياد أبوظبي لاستضافة حفل بعنوان "معاً للاندماج" تحييه مجموعة مختارة من أصحاب الهمم من كوريا في 16 مارس على مسرح قصر الإمارات، تقوده مغنية السوبرانو الشهيرة والحائزة على جائزة جرامي "سومي جو".

ويستمر البرنامج الرئيسي لمهرجان أبوظبي في تقديم أمسياته الاستثنائية للجمهور بعرض بعنوان "الظلال" (سومبراس) في 21 مارس، تم تصميمه خصيصاً بمناسبة الذكرى العشرين لفرقة سارا باراس لباليه الفلامينكو. وذلك قبل أن يختتم المهرجان فعاليات برنامجه الرئيسي على مدار يومي 29 و30 مارس الجاري بحفل لفرقة باليه دار أوبرا باريس بعنوان "جولز" لجورج بالانشين.