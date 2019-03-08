ابنة مايكل جاكسون تدافع عن والدها بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

دافعت باريس جاكسون عن والدها نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، وذلك بعد المزاعم التي تتهمه بالاعتداء الجنسي على الأطفال في الفيلم الوثائقي “ليفنغ نيفرلاند” حيث منح طفلاً قطعة من المجوهرات مقابل ممارسة الجنس.

وأشارت باريس جاكسون عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ان الوثائقي سيشوه سمعة والدها مايكل جاكسون. وتابعت قائلة: “انهم يفعلون هذا لكل شخص لديه قلب طيب يحاول تغيير العالم، ولكن هل تعتقدين حقًا انهم يستطيعون تدمير مسيرته؟

ويحكي فيلم “ليفنغ نيفرلاند” قصة رجلين يزعمان أن “جاكسون” اعتدى عليهما جنسيًا في طفولتهما، وهو ما دفع ورثة “جاكسون” إلى وصف العمل الفني بأنه “مؤلم ومثير للانزعاج”.

نذكر ان نجم البوب الأميركي توفي في 25 حزيران/يونيو 2009 عن عمر يناهز الخمسين عاما إثر تناوله جرعة قاتلة من مخدر البرونوفول.