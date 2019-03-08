بينهنّ نانسي عجرم وإليسا ونوال الزغبي.. هكذا احتفلتْ النجمات بيوم المرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ولم تفوّتْ النجمات الاحتفال العالميّ في الثامن من شهر مارس من كلّ عام، تقديرًا للمرأة، لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، ويمكن أنْ نضيف الفنية كذلك، والحديث هنا عن اليوم العالميّ للمرأة.

النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، بعثت رسالة لكلّ امرأة في تغريدة نشرتها في تويتر، قائلة:" المرأة مش يوم وبس، المرأة بتعطي الحياة وهي الحياة.. هي الأم، البنت والاخت هي العاملة، الحكيمة والوزيرة.. بتمنى من كل امرأة تكون إنسانة قادرة وقوية، صامدة وواعية، تعرف قيمة حريتها وتتصرف معها بحكمة ليكون الاتزان شعار مجتمعاتنا وأسلوب حياة للأجيال الجاية".

وفي يوم متميّز كاليوم العالميّ للمرأة، لم تكتفِ النجمة اللبنانية، إليسا بالمقولة السّائدة في مجتمعنا، وهي المرأة نصف المجتمع، بل رأتْ أنّها المجتمع كلّه، فكتبتْ في "تويتر": "المرأة منها نصف المجتمع وبس.. المرأة كل المجتمع، ولو ما منها، ما في مجتمع، ولا في أمل، ولا في استمرارية.. في يوم المرأة العالمي، دعوة واحدة لجميع النساء في العالم: لا تسكتن عن حق مقدس أبدًا".

وحرصتْ نوال الزغبي على تهنئة المرأة بيومها العالميّ، فكتبت في "تويتر": "يوم مرأة عالمي سعيد.. لجميع النساء المستقلات والقويات على وجه الأرض".

وهنّأتْ الفنانة البنانية، يارا كلّ امرأة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالميّ، كاتبة: "كل عام وأنتنَّ بخير... لكلّ إمرأة تصنع فارقاً في حياة الآخرين... لكل إمرأة معطاءة... لكلّ من كانت ولا زالت تصنع النجاحات والحب والحياة لنفسها ومن معها".

وتوجّهتْ الإعلامية اللبنانية، رابعة الزيات، بالتحية للمرأة في يومها العالميّ، في تغريدة عبر تويتر، قالت فيها: "تحية لكل امرأة حرّة بتفكيرها قبل شكلها، لكل إمرأة حلّقت خارج المفاهيم المعلّبة، لكل إمرأة أسلوبها هو ماركة سينييه مش بس جزدانها وساعتها، تحيّة لكل امرأة قادرة تكون بتشبه حالها وما بتتشبّه بالنجمات والفنانات".

أما الممثّلة والإعلامية السعودية، مروى محمد، فطالبتْ المرأة بالانطلاق، وعدم الوقوف أمام العقبات في يومها العالميّ، فغرّدتْ عبر "تويتر"، قائلة: "يوم المرأة العالمي 2019.. انطلقي وتخطي كل العقبات".

وكتبتْ ملكة جمال لبنان لعام 2000، ساندرا رزق، عبر إنستغرام: "تحية لكل امرأة حاملة على عاتقها عيلتها.. وأولادها.. وبتحسّ أوقات أنو إنوثتها بتنقص لما تقوم بأعمال الأب الغائب بحياة أطفالها.. لما بتنجبر تصير الحامي والممول والمسؤول والمربي والمؤنّب والحنون والطباخ والمدرس والسوّاق والأطرش والاخرس والمبتسم في آنٍ واحد.. وبقولو.. قويةّ.. هل القوّة اختيار؟!.. يوم مرأة سعيد".

وهنّأتْ الفنانة السورية، فرح يوسف، المرأة في يومها العالميّ، عبر إنستغرام: "إلى كل امرأة تشعر بعاطفة شديدة.. وجميلة وفريدة من نوعها؛ قد تستمر في إلهام هؤلاء الذين من حولها.. كل عام وأنتي بألف خير.. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كل عام وكل نساء العالم بألف خير".