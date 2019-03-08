الفنان محمود عامر يطمئن جمهور صلاح عبد الله

قام الفنان محمود عامر بطمئنة جمهور الفنان صلاح عبد الله عليه بعد إنتشار شائعة وفاته حيث نشر عامر عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك صورة تجمعه بعبد الله وكتب عليها ( صلاح عبد الله بخير كفاية ترويج إشاعات حرام عليكم ) والجدير بالذكر أن صلاح عبد الله بدأ مع الفنان محمد صبحي في عدد من المسرحيات منها تخاريف ثم أشترك معه في مسلسل سنبل بعد المليون ثم قدم مجموعة من المسلسلات أشهرها ذئاب الجبل ،، الأدهم ،، الأكسلانس قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - صلاح عبد الله يدخل في مشاكل مع أسرته داخل "البيت الأبيض" - أحمد عز ينشر صورة جماعية من عقد قران ابنة صلاح عبد الله

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