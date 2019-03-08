شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وحسين الجسمى وأصالة يشاركون فى افتتاح الأولمبياد الخاص بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك كل من النجوم تامر حسنى وحسين الجسمى وأصالة فى حفل افتتاح الأولمبياد الخاص بأبو ظبى، والذى من المقرر أن يقام فى 14 مارس الجارى.

وكُتب حساب الأولمبياد الخاص بأبو ظبى على تويتر، "تامر حسني سيغني نشيد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبى 2019 خلال حفل افتتاحه فى 14 مارس".. ونشر أيضا الحساب، "لا يسعنا الانتظار للترحيب بالفنانة السورية الكبيرة أصالة نصرى على المنصة الرئيسية لحفل افتتاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية"



لجنة أولمبياد الخاص فى أبو ظبى

وعن مشاركة حسين الجسمى نشر الحساب " يسرنا الإعلان عن مشاركة الفنان حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، فى حفل افتتاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية" .

كما يشهد الحدث فى مدينة زايد الرياضية مشاركة لويس فونزي، الذي يعرف بأغنيته الشهيرة "ديسباسيتو"، ويشارك في الافتتاح أيضا باول أوكنفولد الحائز على جائزة جرامى 3 مرات، الذي قدم أكثر من 100 ريمكس لأكثر من 100 فنان مشهور خلال مسيرته الفنية، وأيضا مشاركة النجمة الكندية آفريل لافين.

وسيشهد العروض التي سيؤديها النجوم العالميون، أكثر من 40 ألف متفرج من المدرجات، بالإضافة إلى ملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون حول العالم.