شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: فى اليوم العالمى للمرأة تحية للأم والاخت والجدة وأم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للمرأة، والذى يوافق كل عام يوم 8 مارس، حيث وجهت النجمة لطيفة رسالة إلى جميع النساء للتهنئة بهذا اليوم.

وقالت لطيفة عبر تويتر "فى اليوم العالمى للمرأة أرسل تحية للمرأة الأم .. الأخت.. الجدة.. الابنة.. أم الشهيد.. رفيقة الدرب.. مربية الأجيال .. هى المرأة مهما تبدلت أدوارها، ظلت بروحها تجمع كل الصفات وتتقن فن إدارتها بامتياز .. كل عام وكل امرأة أساس المجتمع"



لطيفة

ويحتفل العالم فى الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمى للمرأة، كتقدير لدور المرأة فى مختلف نواحى الحياة، وليس فقط كونها نصف المجتمع، واستحقت المرأة هذا اليوم الذى اكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها.