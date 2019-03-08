شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يهدى قيمة جائزة أفضل ممثل لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار مبادرات دعم الفنانين الكبار للمواهب وللطاقات الشبابية وللمهرجانات الفنية بشكل عام والمسرحية بشكل خاص، قرر الفنان محمد هنيدى دعم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج مازن الغرباوى بقيمة جائزة أفضل ممثل بالمسابقة الرسمية المقدرة بـ10 آلاف جنيه، وستحمل اسم "جائزة محمد هنيدى"، ومن الفترض أن يحضر النجم الكوميدى ليسلمها للفائز بالجائزة فى ختام المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو أول مهرجان تسابقى عالمى أو دولى يختص بالشباب على أرض سيناء، وتحديدا بشرم الشيخ مدينة السلام فى احتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحية والثقافية والفنية لمحافظة جنوب سيناء، من خلال استقطاب كل نجوم العالم ليجتمعون على أرض مصرنا الحبيبة فى تظاهرة ثقافية فنية وحضارية تعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن لفتح آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ، ويمر المهرجان فى دورته المقبلة بطفرة واضحة سواء من جانب الحضور الدولى فهناك أكثر من نجم عالمى فى مجال المسرح سيحضرون المهرجان فى مقدمتهم المسرحى العالمى يوجينيو باربا بالإضافة لدعم الفنانين والنجوم المصريين والعرب.

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ترأسها شرفياً سيدة المسرح العربى النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحى ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوى والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين، أما الدكتورة إنجى البستاوى فهى المدير التنفيذى للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.