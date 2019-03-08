تامر حسني لعريس أحيا فرحه: "مسيرك تمثل معايا"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان تامر حسني متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو من حفل زفاف أحياه مؤخرًا.

وظهر تامر في الفيديو وهو لا يستطيع أن يتمالك نفسه من الضحك على حركات العريس، الذي اندمج مع الأغاني وقام بالرقص على أنغامها، وكتب تامر "بعيداً عن النطة الرهيبة واني معرفتش أكمل غنا بعدها، عايز أقولكم إن كان في حركات كتير أحلى للأسف متصورتش، وعايز أقوله هو مسيرك هتمثل معايا دور كوميدي".

جدير بالذكر أن تامر حسني يستعد لطرح فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب"، في دور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوي، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.