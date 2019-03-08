نجمات الوطن العربي تحتفلن باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في 8 مارس من كل عام، يحتفي العالم بالمرأة، اعترافًا بدورها وتقديرًا لها وللتأكيد على احترامها. وحرصت نجمات الفن في الوطن العربي اليوم على تهنئة نساء العالم بعيدهن، عبر حساباتهن الشخصية على موقع "انستجرام"، ونستعرض أبرز ما كتبن في السطور التالية..

وعد

كتبت المطربة وعد البحري "كل امرأة ملكة القلوب والحب بمناسبة يوم المرأة العالمي".

بلقيس فتحي

أما المطربة بلقيس فتحي، فكتبت "اليوم كما تعلمون هو يوم المرأة العالمي. يوم نحتفي فيه كنساء ببعضنا البعض بانجازاتنا، بقدراتنا وباخفاقاتنا التي كانت جزءًا من مسيرة طويلة من الكفاح انتهت بنيل مطالبنا وحقوقنا المجتمعية، دعونا نعد أنفسنا كنساء بأن ننطلق.. نفرح.. نتأمل.. ونجعل السماء سقفا لابداعاتنا وقدراتنا، شكرًا لكل من ساعدنا وآمن بِنَا، شكرًا لكل من قمعنا وآلمنا فذلك لم يزدنا سوى إصرارا فوق إصرارنا".

وتابعت "شكرًا لله أننا نساء.. فالنساء جُبِلنَ على تعدد القدرات واحتمال الكثير واستطاعة تحقيق عشرة مهام في وقت واحد.. مبارك لي وللنساء جميعا هذا اليوم، والحمدلله على كل ما نتمتع به من نعم".

إيناس عز الدين

وعلقت إيناس على مجموعة صور لها وضعتهن في إطار واحد "في اليوم العالمي للمرأة عايزة اقول رسالة مني لكل امرأة، حبي نفسك، حبيها ببساطة زي ما هي في كل شكل وفي كل حال، تخنتي بقى أو رفعتي أو كنتي كيرفي أو بقيتي نحيفة أو وزنك زاد، قصيرة طويلة سمرا بيضاء، مناخيرك كبيرة عينك جاحظة بؤك واسع عندك ضب مركبة تقويم عندك جرح أو علامة في جسمك، شعرك خفيف أو شعرك قصير، شعرك ناعم أو مجعد برضوا حبي نفسك".

وأضافت "الكمال لله وحده كل إنسان مليان عيوب واللي انتي شايفاه عندك ناقص وعند غيرك كامل، هو كمان عنده حاجة ناقصة وشايفها عندك كاملة، مش الجمال هو اللي بيميزك واوعي تعيشي حياتك تقيسي نفسك على مقاييس جمال غيرك، لان الجمال مالوش اسطمبة ولا له قاعدة ولا شكل معين وعلشان كده ربنا خلقنا مختلفين لأن في اختلافنا رحمة وخلقنا كلنا حلوين مافيش ست وحشة ولكن اختلاف الاذواق في الجمال هو اللي بيفرق".

ونصحت كل من تتابعها "جملي من عقلك واخلاقك وروحك هتلاقي شكلك بقى جميل، لو كنتي ذكية هتعرفي تبقي اجمل ست مهما كان عندك عيوب لانك هتعرفي تخفيها وتبرزي مميزاتك ومواطن جمالك، ولو ما كنتيش ذكية مهما كنتي على قدر من الجمال مش هتقدري تبروزيه. في النهاية الجمال والقبح الزمن كفيل يضيعهم مع مرور العمر وسواء كنتي جميلة أو أقل جمال من غيرك، في النهاية اللي قدامك مع الوقت هيعتاد على شكلك لكن الانبهار بيفضل دايماً بشخصيتك وعقلك وفكرك وروحك فأطلقي لهم العنان".

ندى بسيوني

وكتبت الفنانة ندى بسيوني مهنئة كل امرأة "كل سنة وانتي عظيمة وجميلة وحنونة وناجحة ايتها المرأة.. أينما عيشتي وكيفما كنتي ..انتي الحياة والخير والعطاء".

شمس الكويتية

وكتبت المطربة شمس الكويتية "كل عام وكل نساء العالم بألف خير.. انتِ الأم، انتِ الاخت، انتِ الصديقة، انتِ الحياة والحب، انتِ القوية الحرة المثقفة. اهتمي بحياتك لانك حياة للاخرين، كل عام وأنتم بالف خير".

نادين نسيب نجيم

ونشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورتها أثناء تسلمها جائزة، معلقة "هذه الجائزة منا لألي بس.. هيدي الجائزة لكل امرأة كانت ملهمة ومثال للنجاح بحياتي، وبدوري بدي أهديها لبنتي ولكل صبية ولكل امرأة بالوطن العربي، وبقولك انتي كمان آمني بحالك آمني بقدراتك شو ما كانت ظروفك لأن انتي قادرة تحققي أهدافك وتذكري دايما طريقك قرارك".