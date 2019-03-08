حوار| حكيم السينما الصينية: أول مرة أزور شرم الشيخ وأعشق هؤلاء النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد مجدي:

واحد من أهم صناع السينما في العالم، لُقب بحكيم السينما الصينية المخرج الصيني الكبير "شيه في"، هو معلمها الأكبر، وينتمي للجيل الرابع وهو الجيل الذي أعاد إحياء السينما الصينية، ووضع قواعدها الحديثة، فهو ليس فقط أستاذًا لسينمائيين عالميين ولكنه أستاذ مباشر للمخرجين الصينيين الذين حصدوا جوائز عالمية، بالإضافة لمشاركته في تمويل مخرجيها الشباب.

وكان لـ"الخليج 365" معه حوار عن السينما الصينية ومشاركته في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية وإلى نص الحوار:

ما رأيك في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية؟

أشكر المخرج مجدي أحمد علي، على فكرته لإقامة مهرجان للسينما الآسيوية، المهرجان مهم للغاية، ويُعرف الجمهور بأفلام مختلفة ومتنوعة، موجهًا الشكر لإدارة المهرجان لتوثيقها فيلمين من الصين، وهما، "المرأة من بحيرة الأرواح العطرة" الحائز على جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين عام 1993، وفيلم "ثلج أسود" الحائز على جائزة الدب.

ما تقييمك لمستوى أفلام المسابقة؟

أنا لا أعرف العربية، لكنني شاهدت الأفلام التي توثق معاناة اللاجئين من الحروب وهذه أفلام جيدة وإنسانية صادقة، ومنذ مدة طويلة لم أشاهد أفلامًا من "فيتنام"، و"إندونيسيا"، وأنا كرئيس لجنة التحكيم شاهدت حتى الآن 12 فيلمًا أغلبها أفلام فنية جميلة وتستحق التكريم.

هل تشاهد السينما المصرية.. وما تقييمك لها؟

شاهدت عددًا من الأفلام المصرية المشاركة في المسابقة، لكنها لم تنل إعجابي، لكنني أحب الأفلام المصرية القديمة وأعشق عمر الشريف وفاتن حمامة وأضع صورهم في منزلي.

كيف تري الفيلم الصيني في السنوات الأخيرة؟

السينما الصينية في تقدم مستمرٍ، وتبنت الحكومة صناعة السينما، إلا أن هذا التقدم غير كافٍ، لدولة كبيرة مثل الصين وعدد سكانها يقترب من مليار ونصف المليار.

ما سبب عدم منافسة الفيلم الصيني في السينمات العالمية؟

الجمهور الصيني غير مهتم بالسينما، جزء صغير منهم من يهتم بالسينما، إضافة إلى أن الفيلم الصيني يفتقد إلى الأفكار الجيدة والشيقة التي تجذب الجمهور.

ما سبب تفوق السينما الأمريكية "هوليوود" من وجهة نظرك؟

السينما الأمريكية بها عديد من الأفلام التجارية التي تحقق نجاحًا كبيرًا، كما أنهم يهتمون بأفلام الأكشن والخيال العلمي، والاستثمارات الضخمة، فيضعوا للفيلم ميزانية كبيرة تتيح لهم استخدام إنتاج مرئي عالي التقنية، إضافة للدعاية الكبيرة للأفلام، وبالتالي تحقق انتشارًا واسعًا.

ما الذي ينقص السينما الصينية لتنافس السينمات العالمية؟

هوليوود تهتم بالأفلام التجارية بشكل كبير كذلك "بوليوود"، ونحن الآن نحاول الاهتمام بإنتاج أفلام الأكشن، التي تعتمد على رياضة "الكنغ فو"، والتي تعتبر نوعية أفلام يفضلها الكبار والصغار وتحقق نجاحًا كبيرًا.

هل هذه الزيارة الأولى لك في مصر؟

ليست المرة الأولى، زرت مصر منذ 10 سنوات وشاركت في مهرجان لسينما الأطفال، لكن هذه أول مرة أزور فيها شرم الشيخ، وحقا أعجبت بهذه المدينة الساحرة، والتي تتميز بالهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة.

ما الفيلم الصيني الذي تنصح الجمهور بمشاهدته؟

هناك عديد من الأفلام الصينية الرائعة التي يمكن أن يشاهدها الجمهور المصري ويعجب بها وآخرها، فيلم "أرض العجائب"، الذي تم إنتاجه مؤخرًا، والمقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه، ويعد تحفة فنية مدهشة لأنني قرأت الرواية وأدرك مدى صعوبة تنفيذها على الشاشة.