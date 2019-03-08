كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبكة CW تنهى مسلسل Arrow بعد الموسم الثامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة قنوات CW عن أن الموسم الثامن مسلسل Arrow سيكون الأخير، ومن المقرر أن يضم الموسم الأخير 10 حلقات، ولم يكشف بعد عن الموعد المحدد لطرحه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

مسلسل Arrow عرض لأول مرة على قناة "سى دابليو" فى 10 أكتوبر عام 2012 وهو من تأليف الثلاثى مارك جوجنهيم، وجريج بيرلانتى، وأندرو كريسبرج، وشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، ستيفن أميل، كايتى كاسيدى، كولن دونيل، ديفيد رمزى، إميلى بت ريكاردز، ويلا هولاند، سوزانا تومسون، بول بلاكثورن.

تدور أحداث المسلسل فى إطار من الأكشن والإثارة حول شخصية المليونير الشهيرة أوليفر كوين، يجسده الممثل ستيفن أميل، الذى يعلق على جزيرة عدائية لمدة 5 سنوات، ثم يعود إلى مدينته لمحاربة الجريمة والفساد بدور بطل يدعى "السهم الأخضر".