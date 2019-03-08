4 أثرياء عرب خروجوا من قائمة مليارديرات العالم لعام 2019.. من هم؟

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مارس 2019 02:46 مساءً -

أثرياء عرب

شهدت قائمة مجلة “فوربس” الأميركية لقائمة أثرياء العالم في 2019، خروج نحو 4 رجال أعمال عرب من القائمة، ليتراجع عدد العرب المدرجين في القائمة من نحو 29 ثرياً عربياً إلى نحو 25 فقط.

وأشارت البيانات إلى تراجع إجمالي ثروة رجال العرب الموجودين بالقائمة للعام 2019 بنسبة 22% بعدما تراجعت ثرواتهم من 76.7 مليار دولار خلال العام الماضي إلى نحو 59.8 مليار دولار في العام 2019 بانخفاض يبلغ نحو 16.9 مليار دولار.

وفيما احتل 7 رجال أعمار إماراتيين قائمة أغنى 10 من أثرياء العرب جاءت مصر في المرتبة الثانية عربياً بنحو 6 رجال أعمال.

فوزي الخرافي

مهند الخرافي

بسام الغانم

سعد الحريري

ناصف ساويرس

ماجد الفطيم

عبد الله الغرير

يسعد ربراب

سهيل بهوان

نجيب ساويرس

وشهدت القائمة خروج كل من رجال الأعمال، وهو ملياردير كويتي والرئيس التنفيذي لمجموعة الخرافي، وهو أحد أبناء محمد الخرافي مؤسس مجموعة الخرافي، وتقدر ثروته بنحو 1.25 مليار دولار.كما خرج من القائمة رجل الأعمال، وهو نائب رئيس مجموعة الخرافي الكويتية وكان بين قائمة أثرياء العرب خلال العام الماضي.أيضاً خرج من القائمة رجل الأعمال، وهو ابن يوسف الغانم الأب المؤسس لشركة الغانم عام 1930 وكان من أكبر المستثمرين في بنك “الخليج الأول” من خلال شركة صناعات الغانم وتقدر ثروته بنحو 1.2 مليار دولار.كما خرج من القائمة رئيس الوزراء اللبنانيوهو ابن رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، وهو مولود في السعودية حيث كان والده يعمل، وقد حصل والده والعائلة على الجنسية السعودية عام 1978 بعد أن هاجروا إلى هناك في نهاية ستينيات القرن العشرين.وللعام الثاني على التوالي، تصدر المصريقائمة الأثرياء العرب بصافي ثروة قدرها 6.4 مليار دولار وذلك على الرغم من تراجع ثروته عن 6.6 مليار درهم بالعام 2018.وجاء الملياردير الإماراتيفي المرتبة الثانية عربياً، وارتفعت قيمة ثروته الصافية بنصف مليار إلى 5.1 مليار دولار بعد أن كانت 4.6 مليار دولار العام الماضي.وحل بالمرتبة الثالثة بقائمة الأثرياء العرب المليادير الإماراتيبصافي ثروة قدرها 4.6 مليار دولار بعد أن كانت 5.9 مليار دولار.وحل رابعا الملياردير الجزائريبالمرتبة الرابعة عربياً، بعد أن ارتفعت ثروته الصافية إلى 3.7 مليار دولار بعد أن كانت 2.8 مليار دولار العام الماضي.وتقدم الملياردير العمانيإلى المرتبة الخامسة عربيا، رغم تراجع قيمة ثروته الصافية إلى 3.2 مليار دولار بعد أن كانت 3.9 مليار دولار العام الماضي.وحافظ الملياردير المصريعلى المرتبة السادسة بثروة صافية بلغت 2.9 مليار دولار بعد أن كانت 4 مليارات دولار العام الماضي.

عبدالله الفطيم

نجيب ميقاتي

حسين سجواني

محمد منصور

سعيد بن بطي القبيسي

واقتنص الملياردير الإماراتيالمرتبة السابعة بقائمة الأثرياء العرب بثروة صافية بلغت 2.5 مليار دولار بعد أن كانت 3.3 مليار دولار العام الماضي.وتساوت ثروة عبدالله الفطيم بالمليادير اللبنانيالذي بلغت ثروته 2.5 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار في 2018.وحل الملياردير الإماراتيبالمرتبة الثامنة عربيا، بعد أن بلغت ثروته الصافية نحو 2.4 مليار دولار بعد أن كانت 4.1 مليار دولار العام الماضي.وتقدم الملياردير المصريإلى المرتبة التاسعة عربيا، وبلغت قيمة ثروته الصافية نحو 2.3 مليار دولار بعد أن كانت 2.7 مليار دولار العام الماضي.وجاء عاشرا الملياردير الإماراتي، رئيس مجلس إدارة شركة سنتشورين للاستثمارات، وبلغت قيمة ثروته الصافية نحو 2.2 مليار دولار بعد أن كانت 2.7 مليار دولار العام الماضي.