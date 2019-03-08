إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع سعيد صالح بصورة ورسالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استعاد الفنانة المصرية إسعاد يونس ذكرياتها مع صديقها الفنان الراحل سعيد صالح عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إسعاد نشرت صورة مع سعيد من مسلسل «السقوط في بئر سبع»، وعلقت قائلة: «من ذكريات الشغل مع الأستاذ سعيد صالح ادعوله».

جمهور «صاحبة السعادة»، عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي نشرتها، وترحم على الفنان الراحل سعيد صالح، وتذكروا أعماله الفنية من خلال عدد من التعليقات.

مسلسل «السقوط في بئر سبع»، تم إنتاجه عام 1994، مر عليه 25 عاما، يتكلم عن النكسة ويفتح ملف جديد عن الجاسوسية، للكاتب عبدالرحمن فهمي، وأخرجه نور الدمرداش الذي توفى أثناء العمل.

المسلسل شارك في بطولته حنان ترك، وفاء صادق، طارق لطفي، خالد محمود، زوزو نبيل، رشوان توفيق، محمد الصاوي، طارق ريحان، طارق الدسوقي، أحمد ماهر، فايق عزب.

سعيد صالح فنان مصري كوميدي له أعمال مسرحية وسينمائية ناجحة من مواليد عام 1938، بدأ حياته الفنية مع الفنان عادل إمام وإن كان الأخير تفوق بذكائه الفني، إلا أن الجميع شهد على موهبة صالح غير المحدودة.

سعيد صالح رحل عن عالمنا في أغسطس 2014، عن عمر يناهز عن عمر يناهز 76 عاما.