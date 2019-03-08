نقل المخرج محمد سامي للمستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نُقل المخرج المصري محمد سامي إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة.

محمد سامي نشر صورة له من على فراش المرض عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وكتب معلقا: «الحمد لله أنا بخير شكرا لكل اللي سألوا علي».

جمهور المخرج الشاب تمنى له الشفاء العاجل والصحة من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابه على «فيس بوك».

يُذكر أن المخرج محمد سامي يصور مسلسل “ولد الغلابة” من بطولة أحمد السقا إلى جانب مي عمر وإدوارد وإنجي المقدم وعفاف رشاد، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

محمد سامي مخرج مصري من مواليد عام 1983، متزوج من الفنانة مي عمر، وقدمها للشاشة من خلال مسلسل «الأسطورة»، مع الفنان محمد رمضان.

سامي اشتغل في البداية كمخرج للكليبات ونجح في هذا المجال ولكنه لم يكتف بذلك وانطلق لعالم الدراما والسينما منذ سنوات.

من أهم الأعمال التي قام بإخراجها: «آدم، كلام على ورق، ريح المدام، الأسطورة، مع سبق الإصرار»، ومن أعماله في السينما: «عمر وسلمى، ريجاتا، وأهواك»، كما شارك كممثل في مسلسل «آدم».