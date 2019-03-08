مها أحمد تشكر جمهورها بعد خروج نجلها من المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

غادر نجل الفنانة المصرية مها أحمد والفنان مجدي كامل الأكبر أحمد المستشفى بعد دخوله إليها منذ أيام إثر أزمة صحية ألمت به.

الفنانة المصرية مها أحمد أعلنت الخبر عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «الحمد لله ربنا كريم شكرا لكل اللي سأل على أحمد ودعوا ليه خرجنا من المستشفى على خير ربنا قادر على كل شيء».

جمهور الفنانة المصرية بارك لها على سلامة ابنها من خلال عدد من التعليقات، وتمنى له الجمهور أن يستكمل شفائه على خير.

مها أحمد أعلنت منذ يومين عن دخول ابنها أحمد إلى المستشفى، ونشرت صورة له عبر حسابها الخاص وطلبت من كل محبيها الدعاء له بالشفاء، وفعل الفنان مجدي كامل نفس الشيء وشقيقه عادل.

الفنانة المصرية ذكرت بعد ذلك أن حالة ابنها مستقرة ولكنها تلزم مكوثه في المستشفى عدة ايام لحين الاطمئنان عليه.

مها أحمد متزوجة من مجدي كامل منذ أكثر من 20 عاما، ولم يعرف الجمهور بحالة ابنها أحمد المعاق إلا منذ سنوات قليلة، حيث أكدت مها أن ابنها أحمد هو اختبار الله لها هي وزوجها، وقال الفنان مجدي كامل أنه بركة المنزل.