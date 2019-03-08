تفاعل جماهيري كبير مع صابر الرباعي في “فرسان القصيد”

في الحلقة الثانية من الدور نصف النهائي لبرنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” من تقديم نادي الإبل على MBC1،

تأهل 5 مشتركين إلى مرحلة التصفيات النهائية من أصل ١٠ تنافسوا خلال الحلقة فجاءت النتيجة على الشكل التالي:

فاز عن شعر المحاورة كامل الحليلي.

وعن فئة الشيلات، فاز طلال الحريجي.

وعن فئة الشعر الشعبي العربي، تأهّل تريدي حمزة.

وعن فئة الشعر النبطي، فاز سلطان بن بتلاء بحصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، فيما فاز عبد الله المسيلي بعلامات اللجنة.

بموازاة ذلك أضافت مشاركة نجم الغناء صابر الرباعي أجواء طربية إلى الحلقة وسط تفاعل جماهيري كبير.

الجدير بالذكر، أن الحلقة المقبلة ستشهد المنافسة الثالثة والأخيرة من مرحلة التصفيات نصف النهائية، حيث يتنافس عن فئة الشعر الشعبي النبطي أربعة مشتركين هم: حمده المر من الإمارات، سلطان بن بشيّر من السعودية، جمال بندر من الكويت، ومحمد البلوي من السعودية.

وعن فئة فن الشيلات: فهد الشمري وخالد المرّي والإثنان من السعودية.

وعن فئة شعر المحاورة يتنافس: سعيد اليامي وعواد الجهني، وكلاهما من السعودية.

فيما يتنافس عن فئة الشعر الشعبي العربي: ناجي أبو عساف من لبنان، وأحمد أبو عيسى من مصر.

يُعرض برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” مباشرة على MBC1، كل خميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت السعودية، وتذيعها تزامنا MBC FM.