إطلالة جديدة لصابر الرباعي في "فرسان القصيد".. شاهدي

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّ النّجم التونسيّ "صابر الرباعي" أخيرًا، من خلال برنامج "فرسان القصيد"، وهي جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشّعبيّ.
إطلالة الرباعي كانت مختلفة نوعًا ما، من ناحية اللوك والستايل، وجاءت بعد غياب ليس بالطّويل، عن خشبات المسرح.
مُشاركة صابر، جاءت في الحلقة الثانية من الدور نصف النهائيّ للبرنامج، والذي يبثّ على قناة mbc، وتأهّل 5 مشتركين إلى مرحلة التصفيات النهائية، من أصل ١٠ تنافسوا خلال الحلقة.
الجدير بالذكر، أنّ الحلقة المقبلة ستشهد المنافسة الثالثة والأخيرة، من مرحلة التّصفيات نصف النهائية، حيث يتنافس عن كلّ فئة 4 مشتركين، وهي 5 فئات متنوّعة.
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