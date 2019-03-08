اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بتُحيي الفنانة مروة ناجي حفل مع الفنانين محمد فؤاد وأحمد جمال حفل يوم الشهيد المقرر يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح مركز المنارة للمؤتمرات بحضور عدد كبير من السياسيين والفنانين.

وسيقدم فؤاد ومروة أغنيتي "سامحيني ياما" و"حدوتة" من كلمات محمد البوغه وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر، فيما سيقدم أحمد أغنية "اخو الشهيد" التي كتب كلماتها ولحنها أحمد حسن راؤول وقام بتوزيعها الهامي دهيمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروة ناجي تُحيي يوم الشهيد مع "فؤاد وجمال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.