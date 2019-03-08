العدل يؤكد أن "بيت العائلة" جرعة من الحب والتفاؤل

كشف المؤلف مدحت العدل، تفاصيل وملامح مسلسل النجمة يسرا الجديد والذي يحمل اسم مبدئي "بيت العائلة" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وأشار العدل في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" إلى أن المسلسل سيقدم يسرا في شكل جديد ومختلف تمامًا عن كل أعمالها السابقة التي قدمتها طلية مشوارها الفني الحافل بالنجاحات.

وأعلن العدل أن شخصية يسرا في المسلسل هي شخصية رومانسية للغاية وتؤكد على معني الحب في كل وقت وتحت أي ظروف مهما كانت، مشيرا إلى أنه يقدم من خلال المسلسل جرعة كبيرة من الحب والتفاؤل من خلال شخصية يسرا بالعمل موضحا انه خلال الفترة المقبلة سيتم الكشف عن جميع أبطال العمل خاصة أن المسلسل سيحتوى على نجمين من نجوم الصف الأول بالإضافة إلي نجوم من الوجوه الشابة.

ويشار إلي أن أخر تعاون بين يسرا والسيناريست مدحت العدل مسلسل "الحساب يجمع" والذي تم عرضه رمضان 2017 وحقق نجاحا كبيرا وشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم أماني العاصي ومحمود عبد المغني وياسر علي ماهر وكريم فهمي وبوسي وندا موسي ومراد مكرم.

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