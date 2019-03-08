جميلات الوسط الفني يقفن أمام هاني سلامة في "قمر هادي"

يخوض النجم هاني سلامة السباق الرمضاني المقبل في مسلسل "قمر هادي"، والذي يعدّ التعاون الثالث مع المُخرج رؤوف عبدالعزيز في الدراما، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسلان الماضيان "طاقة نور" الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2017 و"فوق السحاب" الذي عُرض بـ2018.

وتقف أمام النجم هاني سلامة خلال هذا العمل مجموعة من جميلات الوسط الفني، مثل النجمة داليا مصطفى والنجمة يسرا اللوزي والنجمة مريم حسن واللاتي يقفن للمرة الأولى من خلال هذا العمل أمام هاني سلامة، واللاتي أعربن عن سعادتهن الغامرة بهذا التعاون للمرة الأولى.

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وتشارك في بطولة المسلسل النجمة نورهان، ويعدّ المسلسل بمثابة التعاون الثاني مع سلامة بعدما شاركته في الجزء الأول من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، هذا إلى جانب مجموعة مميزة من النجمات الشباب منهن هاجر عفيفي وياسمين سمير وآية سماحة وهايدي رفعت.

وانتهى المخرج رؤوف عبدالعزيز من تصوير 3 أسابيع من المسلسل، ويكثف خلال الفترة الحالية عدد ساعات التصوير بشكل يومي حتى يستطيع الانتهاء من تصوير الحلقات بوقت كافٍ قبل حلول شهر رمضان.

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مسلسل "قمر هادي" تأليف إسلام حافظ وإنتاج سينرجي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، ويشارك في بطولته بجانب هاني سلامة، كل من داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، هادي الجيار، أشرف زكي، حمزة العيلي، مؤمن نور، سمر، آية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة.

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