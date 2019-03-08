الفنانة وفاء عامر تشاهد العرض المسرحي "سيرة حب" للمرة الثانية

حرصت الفنانة وفاء عامر على مشاهدة العرض المسرحي "سيرة حب" وهي المسرحية المقتبسة من قصة حياة الموسيقار بليغ حمدي وقد حرص نجوم العمل تقديم التقدير لها ومنهم إيهاب فهمي ، مروة ناجي ، وفاء تصور حاليا مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري وهو المسلسل المقرر عرضه في رمضان القادم. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : عامر تكشّف شخصيتها في "براءة ريا وسكينة" وفاء عامر تكشف صحّة وجود "دود" في العدس

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